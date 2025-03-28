Гуцул арестовали на 20 суток

Глава Гагаузии Евгения Гуцул проведет под арестом 20 суток. Об этом сообщает «RT на русском».

Согласно информации источника, суд удовлетворил запрос прокурора Адриана Скутару. Кроме того, Гуцул были предъявлены обвинения по четырем статьям: нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году, а также фальсификация официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании.

Напомним, что Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Перед задержанием она собиралась в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса.