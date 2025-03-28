Гуцул назначили 20 суток ареста

Андрей Дуванов

Глава Гагаузии Евгения Гуцул проведет под арестом 20 суток. Об этом сообщает «RT на русском».

Гуцул арестовали на 20 суток
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Согласно информации источника, суд удовлетворил запрос прокурора Адриана Скутару. Кроме того, Гуцул были предъявлены обвинения по четырем статьям: нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году, а также фальсификация официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании.

Напомним, что Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Перед задержанием она собиралась в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса.