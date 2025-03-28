Администрация Трампа выдвинула неожиданный ультиматум Зеленскому

На переговорах в Саудовской Аравии администрация президента США Дональда Трампа выставила Киеву ряд требований. Об этом пишет украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.

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По словам источника, администрация Трампа потребовала от Киева остановить мобилизацию в период перемирия, а также выдвинула ультиматум по избирательному циклу.

От Офиса президента (ОП) Украины требуется предоставить США информацию о сроках выборов президента и парламента для продолжения дальнейшего сотрудничества.

Издание пишет, что остановить мобилизацию на период перемирия Зеленский готов, но выступает против остановки поставок оружия на этот период.

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