Названы возможные сроки проведения выборов президента на Украине

Этим летом на Украине могут отменить военное положение и провести президентские выборы. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на источники.

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«На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня», — говорится в публикации.

Economist подчеркивает, что отмена военного положения — это необходимый первый этап для начала избирательного процесса. Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, однако большинство утверждает, что «Зеленский нацелен на лето».

До этого глава пресс-службы Европейской комиссии Паула Пиньо в ответ на просьбу журналистов прокомментировать российскую позицию о нелегитимности президента Зеленского заявила, что выборы президента на Украине не нужны без требования со стороны народа.