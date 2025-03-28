СМИ рассказали о настоящем отношении Трампа к Зеленскому и Украине

Издание Times заявило, что президент США Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского.

Как считает автор издания, Трамп уверен в слабости Украины, а также крайне недоволен всей той помощью, которая была оказана Киеву при прошлой администрации экс-президента США Джо Байдена. При этом, автор Times также считает, что предложенная Трампом сделка является «очередным унижением» для Украины.

«Трамп, убежденный в слабости Украины, презирающий Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Байдена, вознамерился вернуть все эти деньги и не только», — сказано в материале.

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