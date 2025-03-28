Трамп рассказал о переговорах с премьером Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел с премьер-министром Канады Марком Карни «чрезвычайно продуктивный» разговор. Его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что во время разговора они «пришли к согласию по многим вопросам» и договорились встретиться сразу после предстоящих выборов в Канаде. По его словам, на этой встрече планируется «поработать над элементами политики, бизнеса и всеми другими факторами, которые в конечном итоге будут выгодны не только Вашингтону, но и Оттаве».

«Это был чрезвычайно продуктивный звонок», — добавил президент США.

Ранее Карни объявил об окончании эпохи прежних отношений с Соединенными Штатами.