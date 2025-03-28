Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» свидетельствует о том, что Киев не хочет мира с Россией.

Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

«Теперь стало очевидным, что Киев абсолютно не заинтересован ни в какой форме деэскалации [конфлиикта]» — написал западный журналист.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» указал на участие НАТО в ударе ВСУ по «Судже». По мнению авторов, западные военные структуры предоставили Киеву необходимые данные для атаки.