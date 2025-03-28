Новый ресурсный проект, предложенный Вашингтоном Киеву, во многом напоминает первоначальное предложение, которое было ранее отклонено президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержащиеся в нем предложения переходят «красные линии». Об этом сообщила «Европейская правда».

В проекте предусмотрена статья о возмещении американской помощи. Наименование новой структуры звучит как «Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития». Основной ролью в данном фонде со стороны США выступит Международная финансовая корпорация по развитию (DFC), которая будет управлять ключевыми назначениями, доходами и другими операциями.

«От Киева потребуют компенсации всей помощи Вашингтона, предоставленной после начала боев. Суммарную стоимость поддержки надо будет посчитать и прописать в приложении к договору — она станет „первоначальным взносом DFC“ в фонд», — говорится в материале.

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Так, украинское правительство обязано будет конвертировать доходы фонда в доллары и переводить их на американские счета по первому требованию. Все комиссии, налоги и сборы также будут возлагаться на Киев. Финансирование функционирования фонда и погашение долгов будут осуществляться за счет будущих доходов от использования украинских природных ресурсов, при этом структура будет получать 50% от стоимости всех новых лицензий, рентных платежей и разрабатываемых месторождений. Как отмечает «Европейская правда», Киев будет находиться под строгим контролем: ежегодно сумма компенсации в бюджет США будет увеличиваться на 4%.

Кроме того, согласно документу, Штаты получат право первого рассмотрения по всем будущим проектам, связанным с инвестициями в области природных ресурсов и инфраструктуры. Украина же имеет возможность начать переговоры с другими инвесторами только в случае, если американские компании не будут заинтересованы в том или ином предложении. В таком случае Киев обязан предоставлять Вашингтону информацию о ходе этих переговоров и не может предлагать более выгодные условия другим инвесторам в течение года после отказа от предложения американскими компаниями.

Также в новой версии проекта появилось условие, отсутствовавшее в предыдущих документах. По нему, Украина будет обязана включать в лицензии для компаний, занимающихся добычей критически важных минералов, пункт о запрете продажи этих минералов организациями, чья основная деятельность осуществляется в странах-стратегических конкурентах Штатов. Те, кто входит в это число, определяет Агентство по международному развитию финансов (DFC). Вероятно, под конкурентами подразумевается Евросоюз. Подобное может создать препятствия для процесса интеграции Украины в ЕС. Управление новым фондом осуществляется DFC. Таким образом, в правлении фонда большинство мест займут представители США: из пяти членов трое будут американцами, обладающими правом вето. При этом два представителя от Украины должны получить одобрение от DFC, они не будут иметь возможности влиять на решения фонда.

На это же ранее указал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Он также отметил, что проект предусматривает контроль над всеми полезными ископаемыми Украины, включая нефть и газ. Любые изменения в проекте или его прекращение возможны только с согласия Вашингтона. Документ не содержит ни слова на гарантии безопасности для Киева, что делает шансы на его ратификацию крайне небольшими.