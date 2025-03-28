Госсекретарь США рассказал о трех аспектах урегулирования конфликта на Украине

Сроки урегулирования украинского конфликта зависят сразу от нескольких факторов, в частности, позиции России и Украины. Об этом США Марко Рубио в ходе общения с прессой.

© Lenta.ru

«Я просто не могу назвать конкретные сроки, потому что это зависит не от нас. Это зависит и от русских, и от украинцев», — сказал политик.

Третьим аспектом Рубио назвал позицию европейских стран, поскольку введенные ими санкции также являются частью обсуждаемого урегулирования и влияют на сроки достижения мирного соглашения.

Рубио: Завершение конфликта на Украине требует переоценки архитектуры санкций

20 февраля президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость урегулировать украинский конфликт в течение года. Он отметил, что промедление может привести к риску начала третьей мировой войны.