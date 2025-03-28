Одуматься и начать диалог с Европейской комиссией призвал премьер-министр Испании Педро Санчес власти США, передает РИА Новости. Отмечается, что речь идет о новых торговых пошлинах Вашингтона.

Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу. Позвольте мне еще раз четко заявить: если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор, — сообщил он.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что в Белом доме думают над корректировкой охвата импортных пошлин, которые начнут действовать 2 апреля. Тарифы могут затронуть страны со значительными торговыми дисбалансами с США, в том числе членов G20, Россию, Бразилию, Китай, Канаду, Вьетнам и другие государства.

Премьер Испании заявил о необходимости создать вооруженные силы ЕС

До этого Франция обратилась к представителям ЕС с предложением использовать «самый мощный» торговый инструмент против США. Антипринудительный инструмент станет ответом на действия Вашингтона, если он примет решение ввести пошлины для давления на Брюссель, отметили в Париже.

Также стало известно, что члены Евросоюза испытывают разногласия из-за политики Еврокомиссии по введению санкций в ответ на ввозные пошлины США. Единство союзников начинает рушиться.