В Еврокомиссии обозначили позицию по проведению выборов на Украине

Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо заявила, что вопрос проведения выборов на Украине поднимать нельзя, если сами жители страны их «не просят». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг Пиньо.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что идею введения на Украине внешнего управления можно было бы обсудить с США. Он отмечал, что речь идет о внешнем управлении под эгидой ООН.

По мнению Путина, внешнее управление может понадобиться, чтобы организовать на Украине демократические выборы, которые привели бы к власти «дееспособное и пользующее доверием народа» правительство. Как отмечал президент РФ, сейчас российским властям непонятно, с кем со стороны Украины можно подписывать какие-либо соглашения, так как туда «завтра придут другие руководители».

«Пока украинский народ не попросит о выборах, никто другой не должен их предлагать», - сказала Пиньо, комментируя заявления о необходимости выборов на Украине.

В Кремле сообщали, что президенты России и США не обсуждали идею внешнего управления в ходе своих недавних переговоров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что это лишь одна из идей, «но та, которую, возможно, следует иметь в виду».

ЦИК: выборы на Украине обойдутся примерно в $300 млн

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он остался у власти. Российские власти указывали, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента - даже в условиях военного положения.