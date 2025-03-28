Венгрия призвала руководство Евросоюза объяснить, почему ЕС готовится к вооруженному конфликту с Россией и продолжает поддерживать эскалацию на Украине. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя рекомендации Брюсселя населению запасаться водой, едой и медикаментами.

Сийярто назвал требования ЕС к гражданам собирать «пакеты выживания» на 72 часа абсурдными для XXI века.

«Если искать объяснение, вывод один: Брюссель готовится к войне, хотя мирные инициативы набирают обороты. Ждем ответа от Еврокомиссии: зачем нам 72-часовой план выживания? Почему ЕС хочет продолжать войну, когда мирный диалог выглядит более перспективным?» — сказал он.

26 марта ирландский журналист Чей Боуз заявил, что в Европейском союзе пугают мнимыми планами России захватить ее, но при этом негативно высказываются о возможностях российской армии. Он отметил, что Европа планирует потратить €800 млрд на подготовку к предполагаемой войне с Россией.

18 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине даже в случае прекращения огня и захочет развязать новый конфликт через несколько лет. По его словам, Европе нужно отказаться от зеленой политики и готовиться к войне.