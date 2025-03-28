Пока вы не уснули: мощное землетрясение в Бангкоке и новое предложение США Украине

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Бангкок содрогнулся от мощного землетрясения

Эвакуация жителей многоэтажных домов объявлена в Бангкоке в связи с землетрясением. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, землетрясение началось в 13:20 по местному времени (09:20 мск). Толчки продолжались около 10 минут.

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Стало известно о новом предложении США Украине

Соединенные Штаты предложили Украине новую сделку по добыче ресурсов, которая гораздо жестче по условиям и не включает в себя гарантии безопасности, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США настаивают на новой масштабной сделке по контролю над критически важными минеральными и энергетическими активами Украины, не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен, в агрессивном расширении своих предыдущих требований», — поделились подробностями авторы публикации.

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ВСУ ударили HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа»

© Пресс-служба губернатора Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на заявления о перемирии, нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, применив ракеты HIMARS. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

По данным военного ведомства, газоизмерительная станция «Суджа» была атакована около 10:20 утра.

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Росгвардия объявила о смерти Героя России в бою под Курском

© Кадр видео Youtube

Пресс-служба Росгвардии объявила о смерти Героя России майора Марата Тибилова в бою под Курском. Сообщение опубликовано в Telegram-канале силового ведомства.

В чем состояла служебно-боевая задача спецназовца, в Росгвардии не раскрыли.

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Зеленскому сообщили плохие новости о Европе

Прошедший в Париже саммит «коалиции желающих» показал, что на самом деле эту группу стран стоит называть «коалицией нежелающих», пишет немецкое издание Die Welt. По версии газеты, Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на Европу в вопросе миротворцев.

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На станции московского метро загорелся вагон поезда

Сильное задымление произошло на станции метро «Савеловская» в Москве после возгорания вагона, сообщает РИА Новости. Станцию закрыли для пассажиров.

Как сообщает Дептранс Москвы в Telegram-канале, сейчас движения нет от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке. Никто не пострадал. Специалисты проверяют задымившийся поезд.

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СМИ обнаружили у основателя «Русагро» элитную недвижимость за границей

У основателя «Русагро» Вадима Мошковича есть вилла во французской Ницце, которая оценивается в 15-18 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские регистрационные документы.

Днем ранее стало известно об аресте Мошковича Мещанским судом Москвы. Сообщалось, что он стал фигурантом дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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Во ФСИН прокомментировали информацию об УДО серийного убийцы «Доктора Смерть»

Данные о возможном скором условно-досрочном освобождении из колонии в пермском Соликамске серийного убийцы Максима Петрова, известного в качестве «Доктора Смерть», не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в краевом ГУ ФСИН.

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Стало известно о наборе сотрудников на заводы Samsung в России

Telegram-канал Mash сообщает, что южнокорейская компания Samsung начала массово набирать сотрудников на предприятия и склады в Московской и Калужской областях. По данным Mash, речь идет о вакансиях операторов-сборщиков техники, комплектовщиков, инспекторов по контролю качества и операторов автоматической линии.

По информации Telegram-канала, сотрудников на зарплаты от 35 до 50 тысяч рублей ищут ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и «Самсунг СДС Рус». Mash отмечает, что на производствах этих компаний «кипит работа».

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Раскрыта реакция США на идею переподключения банков России к SWIFT

© SWIFT

Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде спокойно отреагировали на идею вернуть Россельхозбанк в платежную систему SWIFT как условие запуска черноморской инициативы.

Об этом заявил участник состоявшейся встречи, сенатор Григорий Карасин в эфире «России-24».

«[Обсуждались] восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов, он прозвучал. Американцы к этому спокойно отнеслись», — отметил сенатор.

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