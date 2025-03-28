В Финляндии заявили о праве России указывать Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Россия вправе указывать, какие войска могут находиться на территории Украины, а силы ЕС в стране стали бы законными целями Москвы. Об этом он написал в соцсети X.

Малинен заявил, что после проигрыша нацистской Германии во Второй мировой войне Финляндию обязали избавиться от всех немецких войск. Более того, стране пришлось расформировать все фашистские и националистические группы, подчеркнул профессор.

«Так что, да. Россия может диктовать, какие войска войдут на Украину, и если ваши войска войдут, они станут законными военными целями», - написал эксперт.

Единственным способом избежать этого Малинен назвал создание миротворческой миссии с мандатом ООН.

На фоне переговоров о прекращении огня, которые ведут Россия, США и Украина, «коалиция желающих» начала обсуждать отправку миротворческих сил. Группа стран во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером предлагает разместить на Украине европейские силы. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.