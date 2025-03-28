Урсула фон дер Ляйен: ЕС не снимет санкции с РФ до разрешения украинского конфликта
Как заявила глава Еврокомиссии, ограничительные меры — это мощный рычаг давления.
«Санкции очень важны, они причиняют боль», — подчеркнула она.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, именно Киев в конечном итоге решит, что считать справедливым и прочным миром.
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«Совершенно ясно, что Украине нужны гарантии безопасности. Но общее видение должна определять сама страна», — отметила глава Европейской комиссии в эфире французского новостного телеканала LCI.