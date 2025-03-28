Как заявила глава Еврокомиссии, ограничительные меры — это мощный рычаг давления.

«Санкции очень важны, они причиняют боль», — подчеркнула она.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, именно Киев в конечном итоге решит, что считать справедливым и прочным миром.

В Евросоюзе раскрыли судьбу санкций против России