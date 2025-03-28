В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что письмо президента США Дональда Трампа иранскому руководству содержало «неприемлемые» угрозы. Комментарий Аракчи опубликован в Telegram-канале министерства.

Ранее Трамп сообщил, что написал письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, чтобы договориться с Тегераном по вопросу ядерной программы. Трамп отмечал, что он «предпочел бы заключить сделку с Ираном» для решения этой проблемы.

«Письмо президента США было получено и тщательно изучено. В этом письме были и другие аспекты, включая обсуждение угроз, что в любом случае неприемлемо. Мы никому не позволим говорить с иранским народом на языке угроз», - так Аракчи прокомментировал послание Трампа.

В то же время иранский министр сообщил, что со стороны Тегерана были «предприняты усилия, чтобы открыть окно для дипломатии». СМИ писали, что в своем письме Трамп установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

В начале февраля Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном «для улучшения двусторонних отношений», но добавил, что Тегеран не должен разрабатывать ядерное оружие. В то же время президент США сообщил, что дал своим советникам указание «уничтожить Иран» на случай, если он будет убит в результате иранской операции.

Одновременно с этим Трамп подписал указ, восстанавливающий политику «максимального давления» на Иран. Во время первого президентства Трампа эта политика предусматривала введение жестких санкций.