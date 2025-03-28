Спикер Верховной Рады ответил на предложение об импичменте Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ответил на предложение инициировать импичмент президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает в своем Александр Дубинский.

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«Говорит, надо чтобы это требование подписали депутаты. Но подписные листы под это он не даст, пока военное положение», — написал парламентарий.

В начале марта Дубинский направил в Верховную Раду официальное обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Зеленского.

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По словам парламентария, основанием для этого стал дипломатический провал президента Украины на встрече с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в конце февраля.