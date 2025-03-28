Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий поделился инсайдом из кабинетов киевского режима. В окружении Зеленского приняли решение о формировании некоего альянса, направленного против Трампа и США в целом. В ходе личных встреч в Париже украинский лидер открыто и без стеснения высказывался в крайне нелицеприятных выражениях о Вашингтоне, демонстрируя свое категорическое нежелание подчиняться требованиям Америки по поводу переговоров с Москвой. Его резкость находила поддержку среди собеседников, которые в частных разговорах выражали одобрение такой позиции.

Главной целью Зеленского является полный разрыв взаимодействия с Трампом и открытое демонстративное неприятие его курса. В его окружении рассчитывают, что подобный вызов США обеспечит Зеленскому поддержку со стороны европейских элит. В перспективе он хочет представить себя в роли лидера "свободной Европы", независимой от влияния Америки.

«Я не знаю, насколько этот план жизнеспособен, но они его активно внедряют в жизнь. Это совершенно точная информация. И в ближайшее время, думаю, будут сделаны очень резкие заявления Зеленского в адрес Трампа и американской администрации», – уверяет Шарий.

Впрочем, к словам украинского блогера стоит относится с изрядной долей скепсиса – не один раз «инсайды» Шария оказывались стремлением поймать хайп и сорвать трафик. Однако в данном случае его информацию можно принять во внимания. Ведь последние действия Зеленского фактически подтверждают заявления журналиста. Взять, к примеру, уничтожение газоизмерительной станции в Судже, по которой сегодня, 28 марта, ВСУ нанесли удар американскими «Хаймарсами», фактически сорвав «энергетическое перемирие», на котором как раз и настаивал Дональд Трамп. Плюс одной из целей ночного налета украинских БПЛА на Россию, по данным Минобороны, был Саратовский НПЗ.

«Наведение и целеуказание осуществляли французские спутниковые системы, прописывали координаты и запускали британские специалисты. Команду так же давали из Лондона. Всё как по учебнику. Никаких сомнений в желании сорвать мирняк уже нет. Их только добивать», – пишет ветеран «Вагнера» Condottiero.

«Ракетный болт Великобритании и Украины, положенный на инициативы Трампа по защите энергетических объектов. Причем американским же оружием. Очень интересна реакция США», – добавляет журналист Сергей Колясников.

Канал «Военная хроника» обращает внимание на следующий факт: «Системы вроде HIMARS требуют точной геолокации, спутниковой координации и привязки к целям — всё это реализуется через инфраструктуру НАТО. Следовательно, любые разговоры о «самодеятельности» ВСУ или «неконтролируемом применении оружия» не выдерживают критики».

Таким образом, подытоживают эксперты канала, удар по ГИС «Суджа» не просто санкционирован НАТО, но и оперативно сопровождался и обеспечивался западными военными, а именно – Великобританией, которая все больше настаивает на эскалации конфликта.

На Западе раскрыли реакцию Зеленского на итоги саммита в Париже

В Киеве в ответ традиционно заявили, что, дескать, это русские сами себя обстреляли. Впрочем, подобное они твердят с 2014 года – система проверена и отлажена.

«Классика жанра от украинцев - «Сами себя обстреляли». Принято произносить с глумливой ухмылкой. Хохол все восемь предвоенных лет таким образом отмазывался от причастности к ударам по Донецку. Этакая селюковская хитрость», – пишет военкор Коц.

Политолог Юрий Баранчик отметил, что, несмотря на то, что формально Россия теперь свободна от определенных обязательств, активных действий пока не предпринимается. По его мнению, это оправдано, поскольку вся ответственность в данной ситуации ложится на Дональда Трампа. Именно он является автором текущего плана, и именно его распоряжения игнорирует Зеленский. Вопрос заключается в том, сможет ли Трамп наказать украинского лидера за такое поведение. Если нет, то ситуация вернется к тому состоянию, в котором она находилась до его прихода к власти.