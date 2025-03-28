Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что проект сделки США с Украиной по полезным ископаемым включает в себя всю ресурсную базу страны - даже частные предприятия. Об этом депутат написал на своей странице в одной из соцсетей.

Текущая версия соглашения подразумевает, что доходы от добычи украинских газа, нефти и минералов будут передаваться в специальный фонд. Украину обяжут передавать США информацию обо всех добывающих проектах, а все новые проекты сначала будут предлагаться совместному фонду.

«Это касается всех проектов, независимо от формы собственности. Частный сектор тоже обязан соблюдать условия. Соглашение только о государственных ресурсах? Нет! Проект соглашения включает всю ресурсную базу Украины - не только государственные компании, но и частные добывающие предприятия», - заявил Гончаренко*.

По его словам, фактически, Украина передает не ресурсы, а право на доход. При этом Киев будет обязан избегать задержек и компенсировать потери фонда.

Он добавил, что Украина сможет получить прибыль от проектов только после возвращения Америке средств, потраченных на военную помощь. Все стратегические решения относительно инвестиций, распределения средств и управления фондом будут полностью контролироваться американской стороной, подчеркнул депутат.

Кроме того, соглашение не содержит реальных гарантий безопасности для Украины и не предусматривает оборонных обязательств со стороны США. Оно лишь декларативно подтверждает партнерство, но не обязывает США защищать Украину.

Гончаренко* назвал все эти жесткие условия последствиями политики Владимира Зеленского.

Последняя версия «минеральной сделки» также попала в распоряжение британской газеты The Telegraph. Ранее газета сообщила, что соглашение не включает в себя никаких гарантий для Украины со стороны США. Опрошенные изданием эксперты назвали проект сделки «документом об экспроприации».

Из соглашения следует, что США будут контролировать инфраструктуру Украины, связанную с ресурсами, включая железные дороги, трубопроводы и порты. США хотят получать все отчисления от прибыли с ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов военного долга плюс четыре процента. Речь идет о половине ВВП Украины, отмечала The Telegraph. Также США смогут наложить вето на продажу украинских ресурсов другим странам. Это может означать запрет на продажу редкоземельных металлов Китаю и ограничение поставок в Европу. Один из экспертов указал, что это несовместимо с планом Киева по членству в ЕС, и, возможно, является «частью цели США».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.