Премьер-министр Испании призвал США одуматься

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти США «одуматься» и начать переговоры с Европейским союзом (ЕС) после новых торговых пошлин со стороны Вашингтона. Его слова передает РИА Новости.

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«Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу», — заявил политик.

По словам премьера, Европа «даст отпор» и «решительно ответит» на пошлины США. Он добавил, что ЕС в этой ситуации будет «действовать быстро, соразмерно и единодушно».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом. Они вступят в силу со 2 апреля.

13 марта американский лидер сообщил, что США могут обложить алкоголь, поставляемый из входящих в ЕС государств, тарифом в размере 200 процентов, если Евросоюз не отменит свои «злобные 50-процентные пошлины на виски».