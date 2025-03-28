Трамп выразил уважение мусульманам

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме ифтар — вечерний прием пищи у мусульман по случаю святого месяца Рамадан. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Рамадан мубарак!» — воскликнул глава государства в ходе торжественного обращения по случаю праздника.

Трамп также напомнил, что на президентских выборах прошлого года он получил рекордную поддержку мусульманского электората и заверил, что он отплатит взаимностью за доверие.

«Мусульманская община была с нами в ноябре, и пока я президент, я буду с вами», — резюмировал глава государства.

Кроме того, Трамп напомнил о сохраняющейся нестабильности в регионе Ближнего Востока, пообещав как можно скорее способствовать окончанию конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.

23 сентября прошлого года Трампа на выборах публично поддержал мэр города Хамтрамк в штате Мичиган Амер Галиб. Этот населенный пункт стал первым в истории США, где большинство населения составляют мусульмане. Согласно предварительным исследованиям, в 2024 году за Трампа проголосовало, как минимум, в шесть раз больше представителей данной религии, чем на выборах 2020 года.