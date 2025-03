Обзор иноСМИ: «пистолет у виска Зеленского» и провал плана ЕС по миротворцам

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

© EPA/TACC

«План Лондона и Парижа по отправке войск на Украину провалился»

Попытки Франции и Британии убедить европейцев отправить миротворцев на Украину терпят неудачу на фоне растущих сомнений по поводу готовности США гарантировать безопасность таких сил, рассказала газета The Wall Street Journal. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал несколько десятков западных лидеров на саммит в Париже 27 марта, чтобы попытаться выработать соглашение о европейском развертывании сухопутных, воздушных и морских сил, которые могут быть отправлены на Украину.

WSJ назвала результаты встречи «провальными». Макрон вышел с многочасовых переговоров, включавших телефонный звонок президенту США Дональду Трампу, «с пустыми руками» - страны не стали давать обязательства по отправке сил. Центральный вопрос, вызывающий беспокойство ЕС, - будут ли США играть какую-либо роль в поддержке европейских сил. Вашингтон до сих пор не взял на себя никаких обязательств, а главный переговорщик Трампа с Россией Стив Уиткофф назвал франко-британскую инициативу «позерством» и попыткой «быть похожими на Уинстона Черчилля». Все сценарии, которые изучаются Францией и Британией, полагаются на «определенную степень поддержки» со стороны США. К примеру, Лондон и Париж хотят, чтобы американские системы ПРО поддерживали любые европейские силы, которые могут быть размещены на Украине, а также обеспечивали логистическую поддержку вроде дозаправки в воздухе.

«Трамп заставит Украину восстановить газовую империю Путина»

Президент США Дональд Трамп «приставил пистолет к виску» Владимира Зеленского, потребовав от него гигантских выплат и контроля над огромной частью украинских ресурсов, пишет The Telegraph. Последняя версия «минеральной сделки» Трампа, попавшая в распоряжение The Telegraph, является «беспрецедентной для современной дипломатии». Эксперт по энергетическому праву Алан Райли назвал это «документом об экспроприации». Он подчеркнул, что соглашение не включает никаких гарантий со стороны США. Текст «не оставляет сомнений, что главная цель Трампа - сделать Украину провинцией нефтяной, газовой и ресурсной отраслей США», подчеркивает The Telegraph. Газета отметила, что все это совпадает с переговорами между США и РФ об энергетическом партнерстве, включающем восстановление поставок газа в Европу.

Предполагается, что поставки будут идти через украинскую сеть, а затем по Балтийскому морю, поскольку «Северный поток» снова заработает. Из соглашения следует, что США будут контролировать инфраструктуру Украины, связанную с ресурсами, включая железные дороги, трубопроводы и порты. США хотят получать все отчисления от прибыли с ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов военного долга плюс четыре процента. Речь идет о половине ВВП Украины. Также США смогут наложить вето на продажу украинских ресурсов другим странам. Это может означать запрет на продажу редкоземельных металлов Китаю и ограничение поставок в Европу. Райли указал, что это несовместимо с планом Киева по членству в ЕС, и, возможно, является «частью цели США». По версии The Telegraph, ЕС и Британии в конечном итоге придется «платить по всем счетам за восстановление того, что останется от Украины после предательства» со стороны США.

«Оружие, способное положить конец мировому господству Америки»

Две недели назад в США сообщили, что Китай провел испытание ракеты, летящей со скоростью примерно 11 тысяч километров в час. Когда китайская гиперзвуковая ракета DF-27 была впервые представлена в 2021 году, американские военные были потрясены, рассказал историк Фрэнсис Пайк в своей статье для The Spectator. Каждый высокопоставленный офицер ВМС США, с которым говорил Пайк, выражал обеспокоенность.

Историк отметил, что у России есть целая «коллекция» гиперзвукового оружия, самое смертоносное из которого - ракета с управляемым боевым блоком «Авангард». Кроме того, сейчас начинается серийное производство «Орешника», развивающего скорость в десять махов. Гиперзвуковые ракеты представляют серьезную угрозу самой важной системе вооружений США - авианосцам, подчеркнул Пайк. Он отметил, что авианосцы - олицетворение глобальной «вездесущности» Америки. Но в случае крупного конфликта скорость, маневренность и дальность действия гиперзвуковых ракет России и КНР станут для Америки вызовом, которому ей нечего противопоставить. В обозримом будущем американские ударные авианосцы окажутся беззащитны, а мировое господство США - под угрозой, считает автор статьи.

В США предложили закупить у Киева беспилотники

Бывший посол США в Японии Рам Эмануэль заявил в своей статье для Al Ittihad, что украинские полезные ископаемые могут принести Америке выгоду только через 20 лет, но уже сейчас американцам могут пригодиться украинские беспилотники. Дипломат рассказал, что сектор беспилотников на Украине включает 500 стартапов, а США «отчаянно нуждаются» в дронах.

Эмануэль привел данные, согласно которым Украина в 2024 году произвела 1,2 миллиона беспилотников, и многие из них имеют дальность полета около 300 километров. Посол предложил США лицензировать украинские технологии беспилотников, чтобы «в одночасье устранить одну из самых больших стратегических уязвимостей» Америки. Эмануэль заявил, что система военных закупок США работает слишком медленно, а технические требования к оружию устаревают еще до выбора подрядчика. Он подчеркнул, что крупные американские оборонные корпорации регулярно срывают сроки и выходят за рамки бюджета.

«Европейские трейдеры заглядываются на нефтяной рынок РФ»

Европейские нефтетрейдеры начали размышлять о сроках возвращение на российский рынок, сообщила британская газета Financial Times. Однако за годы украинского кризиса рынок изменился и была создана новая торговая сеть, более выгодная Москве. Несмотря на беспрецедентные санкции, Россия осталась одним из крупнейших игроков на мировом рынке углеводородов.

Крупные европейские трейдерские компании, включая Vitol, Trafigura и Gunvor, практически прекратили торговать российской нефтью, и Москве нашла новых посредников для доставки топлива покупателям в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Основатель Gunvor Турбьёрн Тёрнквист выразил уверенность, что Россия захочет сохранить свою новую сеть, даже если санкции смягчат и европейские трейдеры смогут вернуться. Он указал, что речь идет о полностью контролируемой российской стороной сети.