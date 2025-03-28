В Китае заявили об опасности разделения Украины

Разделение Украины приведет к разрушению мирового порядка, основанного на суверенных государствах. Об этом заявил декан Школы государственной политики Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне Чжэн Юннянь, передает китайская газета Guancha.

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Эксперт призвал Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона тщательно думать над украинской проблемой, так как принцип разрешения конфликта определит будущие международные правила.

«Если Украина будет разделена, это станет началом новой войны», — предупредил об опасности Чжэн.

В феврале глава МИД КНР Ван И заявил о надежде Китая на мирное соглашение по Украине, которое будет «справедливым и обладающим обязывающей силой» для всех сторон конфликта.

МИД Китая прокомментировал заявление Путина по Украине

Глава МИД Китая отметил, что его страна продолжит играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политическими методами. Ван И добавил, что платформа «Друзья мира», созданная Китаем и странами Глобального Юга, также продолжит работу над формированием общей позиции для помощи переговорам по мирному процессу.