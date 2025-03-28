Президент Украины Владимир Зеленский активно работает над созданием альянса, направленного против главы США Дональда Трампа, чтобы получить поддержку европейских элит и стать лидером свободного европейского мира без влияния США, сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий.

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Зеленский намерен создать альянс, который можно назвать антитрамповским и антиамериканским, чтобы стать лидером свободного европейского мира без участия США, сообщил Шарий в Telegram-канале. На личных встречах в Париже Зеленский негативно отзывался об американской стороне и показал, что не собирается подчиняться требованиям США в переговорах с Россией.

Эта идея направлена на отказ от взаимодействия с Трампом и получение поддержки европейских элит. Медиаэксперт пишет, что Зеленский стремится стать лидером Европы, свободной от влияния американцев.

Шарий отметил, что, хотя не уверен в жизнеспособности этого плана, он активно внедряется в жизнь. Кроме того, Шарий считает, что Зеленский в ближайшее время может сделать резкие заявления в адрес Трампа и американской администрации, что станет частью его стратегии укрепления позиций в Европе без участия США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять Дональду Трампу, если США не будут реагировать на нарушения договоренностей со стороны России.

На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.

Напомним, что Зеленский умудрился поссориться с Трампом прямо в Белом доме, что привело к свертыванию переговоров и выпровождению украинской делегации.