В Бангкоке туристы продолжили купаться в бассейне после того, как в городе началось землетрясение. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Сегодня на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в соседних странах, в том числе и в Таиланде. В Бангкоке землетрясение было зафиксировано около 13:20 по местному времени (9:20 мск). По данным тайских СМИ, магнитуда на севере Таиланда достигала 4,2. При этом этом эпицентр толчков находился непосредственно в Мьянме.

Жителей многоэтажных домов Бангкока экстренно эвакуировали. Кроме того, началась эвакуация туристов из отелей. В интернете также появился видеоролик, на котором видно, как вода выплескивается из бассейнов на крышах небоскребов. Кроме того, были обнародованы кадры разрушения одного из высотных зданий.

Как отмечает Shot, «туристы продолжали купаться в бассейне на крыше высотки в Бангкоке во время землетрясения и любоваться видом с 50-го этажа». О том, что ситуация на курортах Таиланда достаточно спокойная, сообщил также ранее Telegram-канал Mash.

Агентство ТАСС со ссылкой на турагентов и генконсульство РФ на Пхукете сообщало, что в результате землетрясения российские туристы не пострадали на курортах Таиланда.