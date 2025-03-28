Украина получила проект соглашения о полезных ископаемых от США

Украина получила от США проект по соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает издание «Общественное».

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Как пишет издание, Свириденко заявила, что Киев формирует свою позицию по соглашению и отправит ее в Вашингтон, а при необходимости будут проведены консультации с Верховной Радой.

Она добавила, что любые публичные дискуссии по соглашению якобы наносят только вред и мешают конструктивному диалогу с США.