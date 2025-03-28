Появились первые детали состоявшегося разговора Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия.

Президент Эрдоган заявил, что продуманные шаги, которые будут предприняты для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу, и что Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта.

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Эрдоган в ходе телефонного разговора также заявил, что Анкара придает большое значение сотрудничеству с Россией по Сирии и высказался за совместные усилия РФ и Турции по обеспечению мира и стабильности в государстве