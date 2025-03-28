МИД Китая прокомментировал заявление Путина по Украине

Пекин занимает последовательную и четкую позицию по конфликту на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Его цитирует РИА Новости.

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«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна», — ответил дипломат на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о возможности введения на Украине временного управления под эгидой ООН.

Путин оценил шансы завершения конфликта на Украине военным путем

Ранее Путин предложил обсудить возможность создания временной администрации на Украине. По словам российского лидера, этот шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а РФ смогла бы вести с ним переговоры.