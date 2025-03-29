Борис Джонсон обратился с призывом к Европе

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европе нужно сокращать социальные расходы в пользу военной сферы. Об этом он написал в колонке для Daily Mail.

По его мнению, жители Соединённых Штатов живут хуже европейцев, потому что гораздо больше тратят на национальную армию. Европа, как отметил Джонсон, должна делать так же.

«Мы не должны впадать в заблуждение, думая, что сможем создать некую альтернативную европейскую оборонную опору в качестве замены НАТО. Кто бы мог возглавить такое? Франция? Британия? Германия? Достаточно задать вопрос, чтобы увидеть проблему», — подчеркнул он.

Джонсон добавил, что переход к новой модели позволит укрепить альянс.

Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией

Ранее американский журнал Newsweek заявлял, что президент США Дональд Трамп подорвёт деятельность НАТО, не выходя из альянса.