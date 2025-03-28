Глава МИД Украины Андрей Сибига не пришел в Верховную Раду, чтобы отчитаться о ходе переговоров с США. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«15 дней назад Рада проголосовала за мое предложение вызвать его. (...) Но министр взял и снова не пришел. Вот такая у нас парламентско-президентская республика», — написал он.

Во вторник, 25 марта, Гончаренко заявил, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал сроки визита главы внешнеполитического ведомства страны в парламент. По его словам, Сибига должен был выступить перед депутатами на этой неделе.

До этого парламентарий заявил, что глава украинского МИД уже на протяжении двух недель откладывает свой визит в Раду. До этого он объяснил отказ отчитаться перед Радой встречами с коллегами из Австрии и Португалии.