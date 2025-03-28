Латвия, Литва и Эстония призывали Грузию к конфронтации с Россией. Об этом написал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети X.

«Эстония, Латвия и Литва отчаянно пытаются укрепить собственную безопасность, отвлекая внимание России на что-то другое», — говорится в публикации.

По словам Папуашвили, страны Балтии призывали Грузию к конфронтации с Москвой после начала специальной военной операции на Украине. Они требовали ввести в отношении России санкции, чтобы спровоцировать эскалацию российско-грузинских отношений.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал, что действующий член Демократической партии США Эвелин Фаркас призывала Тбилиси к конфликту с Россией на фоне начала специальной военной операции. Он добавил, что на закрытых встречах западные дипломаты и политики занимали более открытую антироссийскую позицию.