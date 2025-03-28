Украинский лидер Владимир Зеленский должен прекратить конфликт с Россией. Об этом заявил пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бережных, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«Владимир Александрович Зеленский, к вам обращается военнопленный. Одна к вам просьба. Сколько уже вы погубили людей, оставили сынов, отцов, дедов здесь умирать, а вы там жируете в своих креслах. Эта война бессмысленная. Они такие же люди, как и мы», — призвал пленный украинский боец.

Он также подчеркнул, что Зеленскому следует покинуть пост президента Украины.

Ранее Бережных рассказывал, как замаскировался под мирного жителя Курской области и в течение двух дней жил в его доме. Однако бойцы ВСУ раскрыли российские военнослужащие, заметившие украинские берцы на ногах у мужчины.