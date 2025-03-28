На входе в дальние пещеры Киево-Печерской лавры начали срезать замки

Комиссия Министерства культуры Украины при поддержке силовиков начала срезать замки на вход в пещеры Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов.

На кадрах, приведенных журналистами, группа людей стоит перед дверью в пещеры Киево-Печерской лавры. Большая часть из них в полицейской форме.

«Комиссия Минкульта срезает замки на вход в Дальние пещеры Киево-Печерской лавры», - отмечается в подписи к видео.

Утром 28 марта украинские полицейские начали операцию по захвату пещер Киево-Печерской лавры. Речь идет о комплексе подземных пещер, в которых покоятся мощи православных святых и печерских подвижников, в том числе основателей Лавры.

По данным СМИ, члены комиссии при министерстве культуры Украины намерены вскрыть ковчеги с мощами святых и взять у них образцы для ДНК-экспертизы. При этом бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что после захвата пещер Киево-Печерской лавры украинскими силовиками мощи святых могут быть украдены и проданы на черном рынке.