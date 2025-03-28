Карл III был госпитализирован в связи с продолжением лечения рака

Король Великобритании Карл III на некоторое время был госпитализирован в четверг, 27 марта, в связи с побочными эффектами лечения рака. Об этом сообщает Букингемский дворец.

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В заявлении отмечается, что король уже вернулся в вестминстерскую резиденцию Кларенс-хаус. В связи с рекомендациями врачей были отменены запланированные ранее мероприятия были отменены до 29 марта.

Букингемский дворец сообщил об онкологии монарха в феврале прошлого года. Вместе с тем король приступил к лечению. Спустя некоторое время Карл III признался, что во время курса лечения, направленного на борьбу с раком, он лишился возможности ощущать вкус.

Источники дворца в конце прошлого года сообщали, что лечение монарха продвигается в положительном ключе и его планируется продолжить в 2025 году.