На Украине раскрыли судьбу мощей в Киево-Печерской лавре

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что после захвата пещер Киево-Печерской лавры украинскими силовиками мощи святых могут быть украдены и проданы на черном рынке. Об этом экс-депутат заявил РИА Новости.

Утром 28 марта появилась информация, что украинские полицейские начали операцию по захвату Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Речь идет о комплексе подземных пещер, в которых покоятся мощи православных святых и печерских подвижников, в том числе основателей Лавры.

СМИ писали, что члены комиссии при министерстве культуры Украины намерены вскрыть ковчеги с мощами святых и взять у них образцы для ДНК-экспертизы.

«Как правило, такая ревизия заканчивается тем, что исчезают святыни, потому что на черном мировом рынке хорошо идут и покупаются и мощи, и библии, и старинные иконы», - так это прокомментировал Олейник.

Экс-депутат назвал действия украинских властей «святотатством, которого не было никогда». По его словам, полиция может обеспечить доступ в пещеры монастыря для мародеров. Также Олейник предположил, что мощи начинают тревожить, чтобы «нанести глубокую рану православным».

Захарова оценила начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры