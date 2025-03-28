Прошедший в Париже саммит «коалиции желающих» показал, что на самом деле эту группу стран стоит называть «коалицией нежелающих», пишет немецкое издание Die Welt. По версии газеты, Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на Европу в вопросе миротворцев.

На фоне переговоров о прекращении огня, которые ведут Россия, США и Украина, «коалиция желающих» начала обсуждать отправку миротворческих сил. Группа стран во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером предлагает разместить на Украине «перестраховочные» войска. Однако разногласия и отсутствие поддержки со стороны США подвергают эти планы испытанию, подчеркивает Die Welt.

Как отмечает газета, европейцы всеми силами пытаются вмешаться в переговоры о прекращении конфликта на Украине. В отличие от предыдущих властей США, новая администрация под руководством президента Дональда Трампа больше не рассматривает себя как безоговорочного сторонника Киева и хочет быть посредником между конфликтующими сторонами.

Газета назвала это серьезным ударом по Владимиру Зеленскому. Теперь он еще больше зависит от поддержки европейцев.

В четверг, 27 марта, представители 31 страны (в основном ЕС), а также генсек НАТО Марк Рютте обсуждали гарантии безопасности после возможного прекращения огня на Украине. Встреча продлилась около пяти часов. Обсуждение было сосредоточено на том, что может сделать западная «коалиция желающих», чтобы не допустить нарушения режима прекращения огня.

По данным Die Welt, после этой встречи стало ясно: европейцы разделились во мнениях о том, как можно обеспечить прекращение огня на Украине. А Макрон и Стармер все еще далеки от принятия каких-либо конкретных решений.

Мелони высказалась о размещении миротворцев на Украине

Более того, «крайне неопределенно», сможет ли Зеленский в будущем рассчитывать на европейцев и другие западные государства как на гарантов безопасности. Потому что «коалиция желающих» на самом деле является «коалицией нежелающих», подчеркивает Die Welt.

Никакого соглашения по итогам встречи достигнуто не было, об этом публично заявил Макрон, отмечает газета. Пока неясно даже, какое количество западных стран согласны предоставить свои войска для возможной миротворческой миссии. Также неизвестно, каким оружием могут быть оснащены эти силы и что произойдет, если солдаты из страны НАТО будут убиты на Украине. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран альянса на Украине.