Стало известно о новом предложении США Украине

Соединенные Штаты предложили Украине новую сделку по добыче ресурсов, которая гораздо жестче по условиям и не включает в себя гарантии безопасности, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США настаивают на новой масштабной сделке по контролю над критически важными минеральными и энергетическими активами Украины, не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен, в агрессивном расширении своих предыдущих требований», — поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, обсуждается и приобретение Соединенными Штатами газа, нефти, а также контроль над ключевыми энергетическими объектами республики. Ранее речь шла только о контроле над редкоземельными металлами.

По данным агентства Reuters, для управления средствами, заработанными на добыче ресурсов, будет создан спецфонд. По задумке Соединенных Штатов, в него войдут три американца и два украинца, что дает Вашингтону преимущество при принятии ключевых решений.

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19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация обладает необходимыми американской стороне ресурсами, в том числе редкоземельными металлами. Хозяин Белого дома отметил, что Вашингтон хочет наладить масштабную торговлю с Москвой.