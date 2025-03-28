Мелони согласилась с критикой Вэнса в адрес Европы

Премьер Италии Джорджа Мелони изданию Financial Times выразила согласие с критикой Европы от вице-президента США Джей Ди Вэнса, отметив потерю европейскими странами собственной идентичности.

Мелони заявила, что разделяет мнение Вэнса, говоря о том, что Европа «немного потеряла себя». По ее словам, она высказывала аналогичную точку зрения на протяжении нескольких лет, передает РИА «Новости».

Политик пояснила, что критика США касалась не граждан Европы, а правящего класса и попыток навязывания идеологии, вместо того чтобы искать реальные решения для улучшения жизни людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Он также заявлял, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая. Bloomberg заявило, что выступление Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало переломным моментом в отношениях между США и странами Европы.