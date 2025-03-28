Белорусского пособника фашистов признали виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд установил, что Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая свыше 620 детей. Сообщается о 14 карательных операциях, убийствах мирных жителей, в том числе уничтожение гетто. Гособвинитель заявил, что вина обвиняемого в геноциде белорусского народа полностью доказана, попросив суд признать его виновным без назначения наказания ввиду смерти.

Рассмотрение дела Серафимовича суд начал 6 февраля. Материалы дела занимали 30 томов, а в качестве свидетелей проходили 54 человека.

До этого российские дипломаты отказались ехать на годовщину освобождения Освенцима. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что дипломаты из России отметят эту дату «в своем кругу и как следует».