На Украине захотели вскрыть мощи святых в Киево-Печерской лавре

Комиссия при Министерстве культуры Украины захотела вскрыть раки с мощами святых в Киево-Печерской лавре. Об этом заявил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман, передает Союз православных журналистов (СПЖ).

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«Утром 28 марта на территорию Ближних пещер Киево-Печерской лавры прибыла комиссия для "инвентаризации и проверки" святых мощей в Ближних пещерах. В сопровождении сотрудников правоохранительных органов члены комиссии планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы», — рассказал СПЖ Чекман.

По его словам, один из сотрудников Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" прибыл к Ближним пещерам с болгаркой для срезания замков.