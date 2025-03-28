Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с газетой Financial Times заявила, что к предложению Великобритании и Франции о размещении «миротворцев» на территории Украины необходимо относиться с осторожностью.

Она уточнила, что Россия может расценить отправку «миротворцев» как угрозу.

«С этой инициативой нам нужно проявить осторожность. Эти действия могут быть восприняты Россией скорее как угроза», - отметила Мелони.

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Напомним, ранее она выступила с предложением распространить статью 5 Североатлантического альянса о коллективной обороне на Украине, не предоставляя стране членство в НАТО.