В США раскрыли планы Трампа по поставкам оружия Киеву

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли будет требовать увеличения военной поддержки Киева - вероятно, он, наоборот, призовет украинцев заключить соглашение, пока у них не закончилось оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Judging freedom.

По словам Миршаймера, трудно представить, что Трамп придет в Конгресс и попросит выделить больше денег на оружие для Украины после всех шагов, которые он предпринимал для снижения расходов США.

«Думаю, Трамп скажет украинцам, в целях получения преимущества над ними, что он не может вернуться в Конгресс - не хватит голосов, поэтому им лучше это прекратить, пока у них не закончилось оружие», - предположил эксперт.

Как сообщало агентство Bloomberg, президент РФ Владимир Путин ранее передал США, что для прекращения огня поставки американского оружия Украине должны быть приостановлены. По данным Bloomberg, об этом Путин сказал во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Кремле.

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Два собеседника Bloomberg заявили, что Москва требует полного прекращения военной помощи Киеву от западных стран, но «минимальная цель» - приостановка поставок оружия от США. Эта помощь может возобновиться после заключения мирного соглашения, в рамках которого Украина должна будет ограничить свой военный потенциал. Публично Путин заявлял, что временное прекращение огня не должно быть использовано для перевооружения ВСУ.