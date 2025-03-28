Евросоюз начал формировать очередной, 17-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам собеседника портала, работа над новыми рестрикциями "началась, но находится на очень ранних стадиях".

"Внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия работают над этим, предложения, вероятно, будут озвучены в начале лета", - уточнил еще один дипломат ЕС.

Вместе с тем их коллега высказал сомнения по поводу сроков в связи с активизировавшимися на международной арене усилиями по урегулированию конфликта на Украине.

"На данный момент это слишком спекулятивно. Нам нужно посмотреть, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной", - сказал он.

Портал отмечает, что европейский блок может столкнуться с трудностями при согласовании нового пакета санкций на фоне возможного вето со стороны Венгрии. Будапешт также может препятствовать процессу продления действующих экономических санкций ЕС против России, действие которых в конце января было продлено на полгода.