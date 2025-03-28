Мужчина нашел неприятный сюрприз в банке растворимого кофе

Пользователь Reddit под ником 1ario опубликовал фотографию банки с заплесневевшим кофе. Его снимок удивил многих комментаторов.

© Lenta.ru

На фото, которое разместил мужчина, видна прозрачная банка с серой плесенью внутри. «Растворимый кофе, очевидно, может плесневеть», — подписал он снимок.

«Я думаю, кто-то в какой-то момент засовывал туда мокрую ложку», «Я думал, это ветка Reddit, где обсуждают рост грибов», «Взбрызгивай его водой и открывай банку раз в день, чтобы увидеть, во что оно зацветет», — пошутили в комментариях под постом.

Другой пользователь под ником LilacYak рассказал, как можно избежать появления плесени. «Растворимый кофе лучше всего хранить в морозильной камере после открытия. Он может оставаться в хорошем состоянии больше чем полгода в морозилке и по-прежнему быть вкусным», — написал он.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию необычного гнезда голубя, сделанного из железа. В комментариях пользователи восхитились тем, насколько оригинальным оно получилось.