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За ночь над регионами России уничтожили 78 беспилотников ВСУ

За ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 78 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Почти половину из них (32) сбили в Воронежской области, 19 — над Саратовской, 17 — над Курской, шесть — в Белгородской, два — в Липецкой и по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Марочко: бойцы РФ продвинулись у Катериновки в ДНР

Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины у Невского в Луганской Народной Республике и продвинулись в направлении Катериновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что после нескольких атак на украинские позиции западнее Новолюбовки российским войскам удалось добиться успеха.

Он также добавил, что часть украинских подразделений отошла и усилила позиции южнее Катериновки, в то время как другие солдаты разбрелись по окрестностям западнее реки Жеребец.

Военные Израиля заблокировали более 80% гуманитарных поставок в Газу

Израильские военные заблокировали в этом месяце более 80% поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, что привело к недоеданию и угрозе голода для местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

В период с 18 по 24 марта израильские военные отклонили 82% направляемых в анклав гуманитарных грузов, что фактически заблокировало доставку предметов первой необходимости.

Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что "сотни тысяч" людей в Газе снова сталкиваются с серьезными проблемами из-за трехнедельной блокады всей поступающей помощи.

Маск предупредил о риске краха США без сокращения бюджетных расходов

Курирующий DOGE Илон Маск заявил, что США могут оказаться на грани краха без сокращения трат из государственного бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул в интервью телеканалу Fox News, что "если мы не сделаем этого, мы обречены", добавив, что без успешных мер "корабль 'Америка' пойдет ко дну".

После инаугурации президента Дональда Трампа власти США начали масштабную проверку расходов с целью сократить госрасходы на $2 трлн.

Путин заявил, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине начались после государственного переворота, и Россия не была их инициатором. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с моряками АПЛ "Архангельск" он отметил, что "не мы были авторами и инициаторами начала боевых действий", которые начались в 2014 году с поддержкой западных стран.

Путин также подчеркнул, что Россия на протяжении восьми лет пыталась решить украинский вопрос мирными средствами, но в итоге была вынуждена предпринять вооруженные действия для защиты жителей Донбасса, Луганска и Донецка, которые подвергались геноциду.