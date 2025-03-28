В татуировках главы Пентагона углядели «ясный символ исламофобии»

Не успел глава Пентагона передохнуть из-за скандал с утечкой секретных данных по поводу американских ударов по Йемену, как либеральные и левые жрецы политкорректности набросились на Пита Хегсета с новыми обвинениями. Лево-либеральные критики утверждают, что татуировка министра обороны США со словом "кафир", означающим "неверный", может быть оскорбительной для мусульман.

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У министра обороны США Пита Хегсета есть татуировка, которая, судя по недавно опубликованным фотографиям в его аккаунте в социальных сетях, на арабском языке означает “неверный”.

На фотографиях, опубликованных во вторник в соцсети, у бывшего ведущего Fox News, ставшего при Трампе министром обороны США, было что-то похожее на татуировку с надписью “кафир” - арабский термин, используемый в исламе для описания “неверного”.

Некоторые левые и либеральные пользователи социальных сетей раскритиковали Хегсета за то, что он сделал татуировку, которая может быть сочтена оскорбительной для мусульман, тем более что американские военные стремятся представлять различные религии. По оценкам, от 5000 до 6000 военнослужащих США исповедуют ислам, отмечает The Guardian.

“Это не просто личный выбор; это явный символ исламофобии со стороны человека, курирующего войны в США”, - негодует Нердин Кисвани, пропалестинский активист из Нью-Йорка.

Она добавила: “Крайне правые исламофобы превратили "кафира" в оружие, чтобы высмеивать и очернять мусульман. Дело не в его личных убеждениях. Речь идет о том, как эти убеждения воплощаются в политике – как они влияют на военные решения, программы слежки и иностранные интервенции, направленные против мусульманских стран”.

У бывшего лидера ультраправой американской группировки "Гордые парни" Джо Биггса также есть похожая татуировка, отмечает The Guardian.

“Нанесение татуировки с арабским словом ”кафир", обозначающим человека, который сознательно отрицает или скрывает фундаментальные божественные истины, на его теле является проявлением как антимусульманской враждебности, так и личной незащищенности", – заявил Newsweek национальный исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям (Cair) Нихад Авад.

Это не первый случай, когда Хегсет оказывается вовлеченным в споры, связанные с татуировками, указывает The Guardian. Американский министр обороны ранее демонстрировал татуировки, которые свидетельствуют об увлечении “эстетикой крестоносцев”, растущей тенденцией среди ультраправых.

Его предыдущая спорная – с точки зрения либералов – татуировка расположена на правом бицепсе, рядом с новой, повествует The Guardian. На ней написано “Deus Vult”, что в переводе с латыни означает “Воля Божья”, и считается боевым кличем крестоносцев. У Хегсета также есть татуировка на груди в виде иерусалимского креста, также известного как крест крестоносца из-за того, что он был популяризирован во время христианских крестовых походов.

Критика в связи с татуировкой прозвучала в то время, когда американский министр обороны находится под пристальным вниманием, подчеркивает The Guardian. Члены Конгресса США призывают провести расследование в отношении Хегсета и других должностных лиц, причастных к утечке информации, которая непреднамеренно раскрыла оперативные детали планов США по бомбардировке Йемена. Несколько законодателей призвали Хегсета уйти в отставку.