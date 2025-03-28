Маск: Корабль "Америка" утонет без революции в работе правительства

Корабль "Америка" утонет, если не провести работу по сокращению аппарата правительства и расходов бюджета, которая может стать революцией, сравнимой по масштабам с той, в результате которой США получили независимость. Об этом заявил глава департамента контроля госэффективности Илон Маск.

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"Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен, собственно, революции", - цитирует РИА Новости интервью Маска Fox News.

По его словам, в конце этой работы США будут в гораздо лучшей форме.

При этом миллиардер подчеркнул: если не преуспеть в этом вопросе, то "корабль "Америка" утонет".

Маск также сообщил о планах сократить дефицит американского бюджета до одного триллиона, есть в два раза, а расходы - с 7 до 6 триллионов. Миллиардер отметил, что его ведомство продолжает обнаруживать траты, не соответствующие задачам.