В ЕС представили план подготовки к чрезвычайной ситуации

Еврокомиссия представила план подготовки ЕС к чрезвычайным ситуациям, включая военный конфликт. Согласно документу, в ближайшие несколько лет предполагается повысить готовность к ЧС гражданских служб и организаций стран ЕС, органов управления, населения, разработать соответствующие протоколы действий, а также наладить сотрудничество с военными и НАТО, в том числе в том, что касается военной мобильности, то есть переброски войск и техники. Документ получил название "Стратегия готовности союза".

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"Новые реалии требуют нового уровня готовности в Европе", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Дяйен в связи с публикацией стратегии. В руководстве Евросоюза стараются не заострять внимание на том, что документ в значительной степени направлен на подготовку к вооруженному конфликту, и делают акцент на таких чрезвычайных ситуациях, как природные катастрофы или пандемия. Однако содержание документа не оставляет сомнений, что военные действия в Брюсселе рассматривают в качестве одного из наиболее вероятных чрезвычайных сценариев.

"Мы должны быть готовы к масштабным инцидентам и кризисам, включая вероятность вооруженного нападения, затрагивающего одно или несколько государств-членов", - говорится в тексте документа. В случае "обычных" ЧС гражданским службам и населению часто нужна помощь военных, а в случае военных действий, как считают в Брюсселе, наоборот: армии понадобится поддержка гражданских. Поэтому стратегия предписывает заранее развивать гражданско-военное взаимодействие, а также повсеместно внедрять в инфраструктуру "двойное назначение" с тем, чтобы транспортные, медицинские, космические и прочие объекты можно было при необходимости также использовать в военных целях.

Самих граждан предполагается еще со школы обучать поведению в чрезвычайных ситуациях и побуждать их делать запасы продуктов и вещей первой необходимости хотя бы на 72 часа. Стратегия также предписывает привлекать больше людей на работу в экстренные службы, здравоохранение, а также готовить планы мобилизации работников необходимых специальностей в случае ЧС.

Представленная стратегия, как отмечают в Еврокомиссии, "базируется на комплексном подходе" и охватывает весь гражданский сектор: обычных граждан, бизнес, различные предприятия и организации, научное сообщество и органы власти. "Готовность - это задача всего правительства и всего общества", - уверена представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас. По ее словам, Евросоюз сталкивается с ростом угроз своей внешней безопасности, поэтому должен усилить подготовку "на всех фронтах и на каждом уровне общества".