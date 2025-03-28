Король Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов, вызванных лечением рака

Короля Великобритании Карла III в четверг экстренно госпитализировали из-за побочных эффектов, вызванных лечением рака. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

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"Утром монарх прошел плановое лечение рака, которое потребовало "короткого периода наблюдения в больнице", - передает сообщение The Guardian.

При этом отмечается, что после всех необходимых процедур Карл III вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. Однако все запланированные на пятницу мероприятия были отменены.

По данным газеты, король принес извинения всем, кому причинил неудобства.

Напомним, в начале февраля прошлого года Букингемский дворец объявил о том, что у Карла III диагностирован рак. Британские СМИ писали, что монарх собирается отказаться от его лечения химиотерапией и сконцентрироваться на травах и нетрадиционной медицине.

Летом 2024-го сообщалось, что монарх провел отпуск в своем особняке Биркхолл, где восстанавливал силы, занимаясь живописью и ухаживая за любимыми садами, что делает его счастливым.