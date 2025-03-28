Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт заявил о подходе Вашингтона, согласно которому управление Украиной должно определяться ее Конституцией. Об этом сообщил корреспондент Reuters Стив Холланд.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. По мнению Путина, внешнее управление может понадобиться для проведения выборов в стране.

«Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство», - подчеркивал президент РФ.

Как отмечал Путин, сейчас российским властям непонятно, с кем со стороны Украины можно подписывать какие-либо соглашения, так как туда «завтра придут другие руководители».

Путин оценил шансы завершения конфликта на Украине военным путем

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он остался у власти. Путин отмечал, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента - даже в условиях военного положения.