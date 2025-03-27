На Украине объяснили невозможность выйти из переговоров

Украина не может выйти из переговоров по урегулированию конфликта с Россией, поскольку в таком случае США перестанут делиться с ней разведданными. Такую точку зрения высказала украинский аналитик Наталья Глоба, передает РИА Новости.

По ее словам, страна оказалась «на крючке» еще при администрации бывшего американского президента Джо Байдена. Как подчеркивает эксперт, Киев сильно зависит от разведанных США, поэтому не может отказаться от участия в переговорах.